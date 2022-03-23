Жильцов разрушающегося дома на севере Карелии защитили от падения кирпичей ограждающей лентой (ФОТО)

В Беломорске отреагировали на публикацию «Столицы на Онего».

Накануне «Столица на Онего» рассказала о разрушающемся жилом доме на улице Мерецкова в Беломорске. Его жильцы сообщили в редакцию о том, что им угрожают кирпичи, которые стали вылезать из кладки над входом в подъезд.

После публикации во дворе дома появилась наспех сколоченная деревянная конструкция с ограждающей лентой. Ее установили на месте возможного падения кирпичей.

По словам жильцов дома, кирпичи уже вываливались из кладки в середине «нулевых», но тогда разрушающуюся стену, как могли, укрепили. Сейчас здание снова нуждается в ремонте.