Жильцы дома на севере Карелии: «Ждем, когда на нас посыплются кирпичи»

Кирпичная кладка жилого здания в Беломорске разрушается на глазах.

Жильцы одного из домов по улице Мерецкова в карельском городе Беломорске с опаской смотрят на стены здания. Его кирпичная кладка разрушается буквально на глазах.

«Ждем, когда на нас посыплются кирпичи», — рассказал «Столице на Онего» один из жильцов дома, который прислал в редакцию фото своего подъезда.

По словам жильца, кирпичи уже вываливались из кладки в середине «нулевых», но тогда разрушающуюся стену, как могли, укрепили. Сейчас дом снова нуждается в ремонте.