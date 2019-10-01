11:39, 01 Октября 2019
Жильцы аварийных домов могут тратить компенсации на любые цели: пояснения Минстроя РК
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Собственники квартир в аварийных домах, которые вместо альтернативного жилья получают от государства денежные компенсации, имеют право потратить эти деньги на любые личные нужды.
Они не обязаны покупать другое жилье взамен аварийного.
Такой вывод следует из пояснений к программе расселения аварийного жилья в Карелии, которые дал министр строительства республики Александра Ломако.
Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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