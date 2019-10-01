Подписаться
Новости. Общество
11:39, 01 Октября 2019
фото: Столица на Онего

Жильцы аварийных домов могут тратить компенсации на любые цели: пояснения Минстроя РК

Загрузка...

Собственники квартир в аварийных домах, которые вместо альтернативного жилья получают от государства денежные компенсации, имеют право потратить эти деньги на любые личные нужды.

Они не обязаны покупать другое жилье взамен аварийного.

Такой вывод следует из пояснений к программе расселения аварийного жилья в Карелии, которые дал министр строительства республики Александра Ломако.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2019-10-01 11:50:28
Это вообще-то не компенсация , а выкупная стоимость которая выплачивается по итогам оценки экспертов. У собственника квартиры, который не согласен с размером выкупной стоимости ,есть право на обжалование этой стоимости в суде , при этом потребуется своя экспертиза.
кир
2019-10-01 11:44:44
Ведь пропьют деньги, если дать волю.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.09.2019, 12:09
Грузовик раздавил женщину, выбежавшую на дорогу в Петрозаводске (ШОК-ВИДЕО)
28.09.2019, 09:54
ДТП в Карелии: "Машина в хлам. Люди в реанимации"
28.09.2019, 10:15
НЛО пролетел в Карелии (ВИДЕО)
28.09.2019, 13:09
Трое рыбаков утонули на озере в Карелии
27.09.2019, 14:44
На трассе в Карелии погиб 18-летний дорожный рабочий
30.09.2019, 09:17
Пропавшего в Карелии мужчину нашли мертвым

Аналитика

30.09.2019 15:29
Обществоведение
Нужна офтальмологическая помощь
Учредитель и инвестор глазного центра Карелии предприниматель из Литвы Олег Ковригин в ходе рабочей поездки в Петрозаводск рассказал о планах развития офтальмологической помощи жителям республики.
Почему нет роста?
30.09.2019 12:41
Въезжай и живи
27.09.2019 12:16
Карелфарму – 100 лет!
27.09.2019 09:13
Большие перемены с Ириной Мирошник 7
26.09.2019 11:19
Вся аналитика

Чтиво

26.09.2019 09:00
Без политики
"Костная клиника": правильный подход к лечению боли в спине
"Спина горит огнём", "кол в спине", "в шею вступило", "руку отняло", "не разогнуться" — эти "пытки" знакомы почти каждому человеку, боль в спине не щадит никого.
"Других рук у Бога нет", или Цветы для хирурга
26.09.2019 08:28
"Историческая память становится площадкой для баталий" 7
25.09.2019 16:02
Цыпкин против глупости 7
25.09.2019 11:34
архив чтиво

Медиа

"Сегодня вечером на ТНТ-ОНЕГО"
Новое
Сегодня 13:10
все фото и видео

Опрос

Делаете ли вы на зиму заготовки?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»