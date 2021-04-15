Жильцы дома в Петрозаводске возмущены бездействием приставов по сносу незаконной пристройки

Городской суд признал бездействие приставов незаконным и вынес новое частное определение в адрес директора ФССП.

Жильцы дома N30 по проспекту Александра Невского в Петрозаводске направили в Пресненский районный суд Москвы свои возражения на заявление судебного пристава-исполнителя при директоре Федеральной службы судебных приставов Андрея Васильева, который попросил прекратить исполнительное производство в отношении незаконной торговой пристройки к этому дому. Напомним, решение о сносе пристройке, более известной как «Невский пассаж», вступило в законную силу еще в апреле 2014 года, однако до сих пор не исполнено.

Как сообщил «Столице на Онего» один из жильцов дома Михаил Гошкиев, в нынешнем году служба судебных приставов уже обращалась с подобным заявлением в Мещанский районный суд Москвы, но после того, как он отказался рассматривать этот иск, господин Васильев направил его в Пресненский суд. При этом судебный пристав-исполнитель при директоре ФССП не указал в своем заявлении, что в 2019 году городской суд Петрозаводска и Верховный суд Карелии отказали приставам в удовлетворении их иска о прекращении исполнительного производства в отношении «Невского пассажа». Судья Петрозаводского городского суда Ирина Гадючко вынесла тогда и частное определение, в котором обратила внимание главного судебного пристава России Дмитрия Аристова на грубые нарушения закона при исполнительном производстве в отношении торговой пристройки к дому N30 по проспекту Александра Невского.

«3 марта 2021 года Петрозаводский городской суд признал незаконным бездействие должностных лиц Федеральной службы судебных приставов и одновременно вынес еще одно частное определение в адрес директора ФССП Дмитрия Аристова. Правда, пока это судебное решение не вступило в законную силу», – рассказал Михаил Гошкиев.

По его словам, жильцы дома N30 по проспекту Александра Невского возмущены позицией Федеральной службы судебных приставов, которые вместо того, чтобы исполнить решение городского суда Петрозаводска, вступившее в силу еще семь лет назад, ищут поводы, чтобы его не исполнять. На сей раз таким поводом послужило мнение эксперта ООО «Экспресс-оценка», которое по заказу ФССП занималось разработкой проектно-сметной документации о демонтаже «Невского пассажа», о невозможности полного демонтажа наземной части пристройки.

Читайте подробнее в статье «Тяжбы вокруг сноса «Невского пассажа» вышли на новый виток».