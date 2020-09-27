Жильцы домов рядом с асфальтовым заводом в Петрозаводске покидают свои квартиры, чтобы не задохнуться

Жители станции Онежский в Петрозаводске пожаловались на невыносимость проживания вблизи асфальтового завода.

В редакцию "Столицы на Онего" пришло обращение жителей со станции Онежский, которые пожаловались на невыносимость проживания рядом с асфальтовым заводом.

"Последние два выходных были крайне тяжёлые, - сообщили жильцы дома рядом с асфальтовым заводом. - При наличии попутного ветра выбросы с асфальтового завода достигали территории жилых домов, в квартирах присутствовал резкий и неприятный химический запах. В воскресенье ситуация ухудшилась, видимо, заработал еще один из четырёх заводов".

Петрозаводчанин сделал снимок чадащего завода.

"Этот снимок я сделал, покидая станцию вместе со своей семьёй", - написал автор обращения.

Ранее жильцы станции Онежской сообщали, что летом асфальтовый завод превратил их жизнь в ад, а квартиры – в газовые камеры.

"При уличной температуре в 25 градусов мы сидим взаперти в своих квартирах, нам не открыть окна, не выйти на балкон, на улице всё в дыму, а резкий запах отработанных газов от деятельности асфальтовых заводов вызывает слезотечение, горечь во рту, головокружение, слабость, рвоту, головные боли, а со временем рак", - написали жильцы.

По словам жителей станции, только за 2019-20 годы они подали более 50 обращений, заявлений и жалоб о невыносимости проживания вблизи асфальтовых заводов. Свыше десяти раз люди покидали свои квартиры и возвращались по завершении работ по приготовлению асфальтовой смеси.