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Жильцы домов рядом с асфальтовым заводом в Петрозаводске покидают свои квартиры, чтобы не задохнуться

Новости. Общество
14:04, 28 Сентября 2020
фото: © читатель "Столицы на Онего"
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Жители станции Онежский в Петрозаводске пожаловались на невыносимость проживания вблизи асфальтового завода.

В редакцию "Столицы на Онего" пришло обращение жителей со станции Онежский, которые пожаловались на невыносимость проживания рядом с асфальтовым заводом.

"Последние два выходных были крайне тяжёлые, - сообщили жильцы дома рядом с асфальтовым заводом. - При наличии попутного ветра выбросы с асфальтового завода достигали территории жилых домов, в квартирах присутствовал резкий и неприятный химический запах. В воскресенье ситуация ухудшилась, видимо, заработал еще один из четырёх заводов".

Петрозаводчанин сделал снимок чадащего завода.
"Этот снимок я сделал, покидая станцию вместе со своей семьёй", - написал автор обращения.

Ранее жильцы станции Онежской сообщали, что летом асфальтовый завод превратил их жизнь в ад, а квартиры – в газовые камеры.

"При уличной температуре в 25 градусов мы сидим взаперти в своих квартирах, нам не открыть окна, не выйти на балкон, на улице всё в дыму, а резкий запах отработанных газов от деятельности асфальтовых заводов вызывает слезотечение, горечь во рту, головокружение, слабость, рвоту, головные боли, а со временем рак", - написали жильцы.

По словам жителей станции, только за 2019-20 годы они подали более 50 обращений, заявлений и жалоб о невыносимости проживания вблизи асфальтовых заводов. Свыше десяти раз люди покидали свои квартиры и возвращались по завершении работ по приготовлению асфальтовой смеси.

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Комментарии

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новый
2020-09-28 14:21:57
Закрыть однозначно. Не будет завода - не будет асфальта, не будет асфальта - будут дырки на дорогах, будут дырки на дорогах - будет меньше кредитных кастрюль бесцельно шастать по городу.
gaudealis
2020-09-28 14:21:40
В Карелии с её необъятными просторами не нашлось другого места для асфальтовых заводов, кроме как в городской черте?!
zanoza
2020-09-28 14:20:20
Если жалобы не имеют воздействия, то нужно идти в суд и запрашивать через суд экологическую экспертизу, ну и моральный вред взыскать с этого завода.
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