Жильцы высотки в Петрозаводске вновь остались без тепла

В многоэтажном доме на улице Калинина опять остыли батареи.
Многострадальный 14-этажный дом в Петрозаводске по адресу улица Калинина, 73, в очередной раз остался без тепла. Об этом «Столице на Онего» сообщили жильцы здания.
По словам наших читателей, они замерзают уже второй раз за несколько дней.
Ранее отопление в доме выключили в самый разгар аномальных морозов. К решению проблемы подключился председатель Госкомитета Карелии по жилищному надзору Григорий Вертинский.
Тепло в доме было подключено вчера, 6 января. Жильцы дома поблагодарили ремонтников.
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