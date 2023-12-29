Жильцы высотки в Петрозаводске вновь остались без тепла

В многоэтажном доме на улице Калинина опять остыли батареи.

Многострадальный 14-этажный дом в Петрозаводске по адресу улица Калинина, 73, в очередной раз остался без тепла. Об этом «Столице на Онего» сообщили жильцы здания.

По словам наших читателей, они замерзают уже второй раз за несколько дней.

Ранее отопление в доме выключили в самый разгар аномальных морозов. К решению проблемы подключился председатель Госкомитета Карелии по жилищному надзору Григорий Вертинский.

Тепло в доме было подключено вчера, 6 января. Жильцы дома поблагодарили ремонтников.