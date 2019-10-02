Жилые дома, признанные памятниками архитектуры, в Сортавале отремонтируют за счет бюджета

Администрация Сортавалы выделила из муниципального бюджета средства на подготовку проектно-сметной документации для ремонта жилых домов, признанных объектами культурного наследия.

На сайте госзакупок размещены уведомления о проведении аукционов, как минимум, по трем таким объектам.

В их числе жилые дома, расположенные по адресам Старовыборгское шоссе, 36, Антикайнена, 23, переулок Пионерский, 5. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".