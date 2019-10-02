12:25, 02 Октября 2019
Жилые дома, признанные памятниками архитектуры, в Сортавале отремонтируют за счет бюджета
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Администрация Сортавалы выделила из муниципального бюджета средства на подготовку проектно-сметной документации для ремонта жилых домов, признанных объектами культурного наследия.
На сайте госзакупок размещены уведомления о проведении аукционов, как минимум, по трем таким объектам.
В их числе жилые дома, расположенные по адресам Старовыборгское шоссе, 36, Антикайнена, 23, переулок Пионерский, 5.
Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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