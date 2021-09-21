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Жириновский предложил отправить футболистов Мамаева и Кокорина в ссылку в Сибирь

Новости. Общество
21:30, 25 Сентября 2021
фото: © Алексей Никольский/ТАСС

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Председатель ЛДПР Владимир Жириновский предложил восстановить понятие ссылки и отправить в Сибирь подравшихся футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.

Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал «Пул №3».

«Вот футболисты недавно подрались, Мамаев с Кокориным. Их отправили в колонию, а лучше бы в Сибирь. Там и футбол можно было бы поднять. Сибирь со времен декабристов развивалась духовно и интеллектуально за счет ссыльных», — сказал Жириновский.

Так политик прокомментировал заявление главы Министерства обороны Сергея Шойгу, который предложил построить в Сибири новые города. По мнению Жириновского, для этих населенных пунктов нужны люди, и поэтому стоит восстановить понятие ссылки.

В октябре 2018 года футболисты Павел Мамаев и Кокорин стали участниками двух драк в центре Москвы. Их приговорили к полутора годам лишения свободы за хулиганство и побои. Досрочно они освободились в сентябре 2019 года.

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