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Жириновский предложил продать или кремировать тело Ленина

Новости. Общество
20:40, 19 Сентября 2020
фото: © Алексей Никольский/ТАСС
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что тело Владимира Ленина следует продать американскому художнику или кремировать, а колбу с прахом похоронить.

Жириновский считает, что если коммунисты не хотят продавать тело Владимира Ленина американскому художнику Дэвиду Датуне, то его нужно кремировать и похоронить колбу с прахом в могиле матери или отца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир "Вести ФМ".

"Например, американский художник Дэвид Датуна готов выкупить тело Ленина, перевезти в Вашингтон, я бы туда и мавзолей по частям перевез. И он готов уже нам заплатить до одного миллиарда долларов, это огромные деньги. Если мы получим такую огромную сумму, ради бога. Нам этот труп не нужен. Пожалуйста, давайте не продавать, давайте в крематорий, сожжем тело и колбу похороним в Симбирске, в могиле отца его, или в Петербурге, в могилу матери..." - сказал Жириновский в эфире "Вести ФМ".

Ранее американский художник Дэвид Датуна выступил с инициативой о постройке копии мавзолея Ленина в Вашингтоне и выразил желание выкупить тело Ленина за первоначальный взнос в миллион долларов, однако готов собрать для этих целей еще больше средств. Позднее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил РИА Новости, что Родину, историю и вождей продают только предатели. В пятницу художник сказал РИА Новости, что на покупку тела Ленина собрали уже более 50 миллионов долларов. Он также предложил рассмотреть идею о передаче Ленина хотя бы на определенное время.

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