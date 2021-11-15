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Жириновский предложил включить новогодние каникулы в отпуска россиян

Новости. Общество
20:30, 28 Декабря 2021
фото: life.ru

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Глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил включить 15 дней новогодних каникул в отпуска граждан.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить новогодние праздники в связи с экстремальным скачком смертности и предложить россиянам присоединить эти дни к своим отпускам. Об этом информирует РИА Новости.

«ЛДПР выступает за то, чтобы сохранить число выходных дней для граждан, но вместо всеобщих фиксированных каникул лучше добавить всем гражданам к 28 обычным отпускным дням еще 15, и пусть они сами выберут, когда их взять. Кто-то на Новый год каникулы себе сохранит — имеет право, пожалуйста. А другой на майские праздники лишнюю неделю отдохнет. Тем более в это время многие едут на дачу готовить огород. Другой человек в декабре возьмет неделю, чтобы в отпуск поехать», — заявил Жириновский РИА Новости, добавив, что некоторым нужно предложить добавлять себе по одному-два выходных каждую вторую неделю.

По его словам, новогодние каникулы — это период экстремального скачка смертности.

«Десять дней новогоднего „локдауна“ провоцируют людей на пьянство, растет число бытовых преступлений, драк и тому подобное. Огромные потери в экономике, которая фактически стоит в этот период», — сообщил парламентарий.

При этом заняться полезными делами сложно, отметил Жириновский.

«Большинство учреждений закрыты, цены на поездки кратно дороже, чем в другое время. Не все могут себе позволить. Так чего хорошего тогда в этих каникулах? Многим ничего не остается, как сидеть дома и пить», — также сообщил он.

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Комментарии

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User
2021-12-28 20:58:18
Видимо, семикратная модная процедура дает о себе знать.
кир
2021-12-28 20:43:34
Давно пора. На Западе не бесчинствуют много дней как наши.
Гость
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