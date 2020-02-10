Житель Череповца предстал перед судом за хранение взрывчатки из Карелии

Мужчина нашел в лесу в Карелии гранату и патроны "Маузер", сообщили на сайте Череповецкого городского суда.

Установлено, что в июне 2019 года житель Череповца прибыл в Карелию и нашел в лесу ручную гранату М-24 (промышленно изготовленное взрывное устройство), а также 26 винтовочных патронов "Маузер", являющихся боеприпасами к боевому нарезному огнестрельному оружию, времен ВОВ.



Боеприпасы мужчина хранил до момента изъятия сотрудниками правоохранительных органов.

Суд прекратил производство по уголовному делу, так как местный житель впервые совершил преступления, относящиеся к категориям небольшой и средней тяжести, написал явку с повинной, вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаялся.

Вещественные доказательства постановлено уничтожить.

Ранее жители Карелии за деньги сдали 2 кг взрывчатки и 10 авиабомб.