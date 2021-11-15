Житель деревни в Карелии пригласил к себе гостя и заснул, а тот его обокрал

Полиция Прионежского района Карелии раскрыла кражу, совершенную в одном из поселков.

Потерпевший, обратившийся в правоохранительные органы, сообщил, что у него похитили имущество на общую сумму 8 тыс. рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался, недавний гость потерпевшего.

После распития спиртных напитков хозяин на некоторое время заснул, а его собутыльник похитил из сарая домкрат, шуруповёрт и другие принадлежности. Украденное он спрятал на территории участка, и перед уходом забрал вещи с собой.

Возбуждено уголовное дело.