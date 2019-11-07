Житель Финляндии разбился на трассе в Карелии

ДТП произошло 6 ноября в Сортавальском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 19.40 на 11 км федеральной автодороги А-121 "Сортавала" 36-летний житель Финляндии на автомобиле Toyota не справился с управлением и съехал кювет с последующим опрокидыванием.



В результате ДТП водитель получил травмы и был госпитализирован.

Ранее жители Вологодской области попали в аварию на трассе в Карелии.