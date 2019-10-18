Жители Вологодской области разбились на трассе в Карелии

ДТП произошло в Сегежском районе на трассе "Санкт-Петербург - Мурманск", сообщили в ГИБДД Карелии.

Ночью 18 октября около 1.50, водитель автомобиля Datsun on DO наехал на припаркованный у обочины грузовой автомобиль Scania с полуприцепом.

В результате происшествия 31-летний водитель легкового автомобиля и его 32-летний пассажир (жители Вологодской области) получили травмы и были госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.