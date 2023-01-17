Житель города бумажников Карелии заехал в маневренную квартиру и не хочет ее освобождать

Власти Кондопоги через суд пытаются выселить из маневренного жилья мужчину, который получил благоустроенную квартиру и не спешит покидать временное пристанище.

Рассмотрено гражданское дело по иску администрации Кондопожского района Карелии к жителю Кондопоги о выселении из маневренного жилого помещения.

Кондопожанин проживал на основании договора социального найма в квартире, расположенной в многоквартирном жилом доме, в последующем признанным аварийным и подлежащим сносу.

Спорное маневренное жилое помещение было предоставлено ответчику на срок до предоставления ему квартиры взамен аварийного жилья.

Мужчине и родственникам, зарегистрированным совместно с ним в аварийном жилом помещении, предоставлена благоустроенная квартира.

Вместе с тем ответчик не освободил маневренное жилое помещение и продолжает жить в нем.

В ходе судебного разбирательства указанные обстоятельства нашли свое подтверждение.

Поскольку ответчику было предоставлено жилое помещение маневренного фонда только на срок до предоставления жилого помещения по договору социального найма взамен аварийного жилья и такое жилое помещение ему предоставлено, суд пришел к выводу, что основания для занятия ответчиком спорного жилого помещения к настоящему времени отпали.

Однако в связи с тем, что ответчик продолжает проживать в спорном жилом помещении и добровольно выехать из него отказывается, суд признал ответчика утратившим право пользования спорным жилым помещением и выселил из него.

Решение Кондопожского городского суда в законную силу не вступило.