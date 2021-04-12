Житель Карелии заплатит 60 тысяч рублей за то, что ударил брата мачете по голове

Петрозаводский городской суд взыскал с осужденного расходы на лечение раненного им брата, сообщили в прокуратуре Карелии.

По иску прокуратуры суд взыскал с осужденного расходы на лечение потерпевшего по уголовному дело на сумму свыше 60 тысяч рублей.

Основанием для обращения прокурора с иском в суд послужил приговор Прионежского районного суда, которым в октябре 2020 года ответчик был осужден к длительному лишению свободы за причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия.

Согласно приговору, в июне прошлого года 30-летний неработающий осужденный, ранее судимый за хищение и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, находился на рыбалке вблизи деревни Машезеро Прионежского района. Выпив много алкоголя, мужчина поссорился со своим родным братом и нанес ему тяжелую травму ударом мачете по голове.

Потерпевший долгое время проходил стационарное и амбулаторное лечение, расходы на которое в размере свыше 60 тысяч рублей были возмещены из средств бюджета.

В соответствии с Федеральным законом прокуратура потребовала взыскать эти деньги с осужденного.