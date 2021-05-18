Житель Карелии пожаловался не в ту инстанцию и проиграл суд по выселению соседей

Житель Пудожского района не смог лишить права собственности соседей, которые не ухаживали за принадлежащей им квартирой, сообщили на сайте Пудожского районного суда.

Собственник квартиры в Пудожском районе обратился в суд к иском к соседям, владеющим смежной квартирой в одноэтажном доме, с требованием лишить их права собственности. В заявлении он указал, что соседи в квартире не проживают, не ухаживают и не следят за ней, в результате чего дом постепенно разрушается. В проломы крыши и оконные проемы попадает вода, в доме образовался грибок, разрушается фундамент здания, разваливаются печи в квартире истца.

Ответчики с иском не согласились, предоставив доказательства по замене кровли, закрытию оконных проемов, а также сообщили, что намерены производить ремонт квартиры.

Суд, проанализировав информацию, пришел к выводу об отсутствии у истца полномочий на подачу иска, поскольку тот должен был сначала пожаловаться на соседей в местную администрацию, а та, в свою очередь, должна была предупредить ответчиков об устранении нарушений.

Истец ничего этого не сделал, в связи с чем суд отказал в удовлетворении требований. Решение не вступило в законную силу.