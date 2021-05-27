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Житель Карелии дал взятку полицейскому, чтобы скрыть факт трудоустройства нелегальных мигрантов

Новости. Криминал
13:13, 28 Мая 2021
фото: © Владимир Смирнов/ТАСС, архив

В Сортавала будут судить мужчину, обвиняемого в даче взятки сотруднику полиции, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в марте житель Сортавалы передал взятку в размере 24 тысяч рублей сотруднику полиции за то, чтобы он не привлекал к административной ответственности 8 граждан Узбекистана, которые незаконно работали в Сортавальском районе, а также просил не наказывать его самого за незаконное трудоустройство мигрантов.

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Преступление раскрыто благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям, проведенным совместно следователями СК и сотрудниками отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции ОМВД России по Сортавальскому району.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

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