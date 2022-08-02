Житель Карелии, до полусмерти избивший собутыльника, отправился в колонию

В Кондопожском районе осужден рецидивист, жестоко избивший собутыльника

Кондопожский гродской суд вынес приговор местному жителю, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений с потерпевшим, нанес ему удар ножом в спину. После того как приятель упал, кондопожанин продолжил избивать его ногами и руками.

Действия виновного судом квалифицированы как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением оружия.

С учетом личности подсудимого, который ранее судим к условной мере наказания за совершение аналогичного преступления, учитывая характер и степень общественной опасности совершённого преступления, обстоятельства его совершения, конкретные обстоятельства дела, а также учитывая, что санкцией статьи не предусмотрено иных альтернативных видов наказания, суд назначил наказание в виде лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.