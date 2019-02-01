Житель Карелии хотел накормить собаку деликатесами

На границе с Финляндией задержали мужчину, перевозящего мясную продукцию, сообщили в Россельхознадзоре Карелии.

Житель Карелии следовал из Финляндии домой через МАПП "Вяртсиля" и перевозил с собой сырую животноводческую продукцию: свиные мясопродукты в нарезке, 300 г мяса для гриля в панировке, мясо куры в заливке весом. Все продукты были без заводской упаковки.

Мужчине выписали штраф и конфисковали продукцию.