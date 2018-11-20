Житель Карелии хотел уплыть на украденной лодке, но испугался

В полицию Пряжинского района обратилась 65-летняя петрозаводчанка с заявлением о краже имущества с дачного участка, сообщили в МВД Карелии.

Женщина рассказал, что из её дачного дома, расположенного в одной из деревень района, похищены лодка и лодочный мотор.

Полицейские задержали подозреваемого, 29-летнего местного жителя. Мужчина хорошо знаком полицейским, в отношении него возбуждено несколько уголовных дел об имущественных преступлениях.

По версии следствия, в день происшествия он проник в дачный дом, демонтировав несколько досок в стене, и похитил ПВХ-лодку и мотор. Жилье расположено рядом с озером, потому мужчина, планируя уплыть на лодке, потащил похищенное к берегу, но его спугнул проезжавший мимо автомобиль.

Тогда подозреваемый бросил лодку, а мотор спрятал в лесу неподалеку. Впоследствии он намеревался сбыть двигатель, но не успел, и был задержан правоохранителями.

На мужчину завели уголовное дело.