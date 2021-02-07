Жителя Карелии осудили за то, что он 16 лет хранил дома две баночки пороха

В Кондопожском районе осудили 52-летнего мужчину, хранившего дома порох без разрешения сообщили в прокуратуре Карелии.

Житель Кондопожского района признан виновным в незаконном хранении взрывчатых веществ. С октября 2004 года по сентябрь 2020 года, не имея соответствующего разрешения на хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, он умышленно хранил по месту своего жительства две жестяные банки с порохом.

Предметы, запрещенные к обороту, были изъяты сотрудниками ОМВД России по Кондопожскому району в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Осужденному, признавшему вину в совершении вмененного преступления, учитывая, что он ранее не судим, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, оказывает помощь престарелым родителям, назначено наказание в виде лишения свободы условно.

Приговором Кондопожского городского суда житель гражданин осужден к 2 годам лишения свободы со штрафом 8 тысяч рублей. Наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным с испытательным сроком 2 года, с возложением обязанности не изменять место жительства без согласия органа, осуществляющего надзор за отбыванием наказания.