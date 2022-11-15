Житель Карелии испугался за свой Largus и выплатил 600 тысяч рублей долга

Судебные приставы арестовали автомобиль неплательщика, который задолжал государству крупную сумму, сообщили в УФССП Карелии.
Житель Карелии задолжал 590 тысяч рублей по 12 исполнительным производствам. Поскольку неплательщик не торопился расставаться с деньгами, приставы арестовали его автомобиль Lada Largus.
Неплательщик не стал дожидаться продажи имущества и выплатил задолженность.
Кроме того, судебные приставы Олонецкого района арестовали половину квартиры, которая принадлежит местному неплательщику.
Мужчина по 14 исполнительным производствам задолжал 170 тысяч рублей. Житель Карелии сразу выплатил весь долг.
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