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Новости. Криминал
12:54, 29 Марта 2019
фото: ТАСС / Cергей Бобылев

Житель Карелии из ревности воткнул нож в спину конкурента

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В Пудожском районном суде рассказали, что мужчины ночью утроили разборки.

Пьяный мужчина из ревности пришел ночью к дому бывшей супруги: разбил комком снега стекло, стал угрожать ножом. Потерпевшая восприняла угрозы реально, забежала в дом и позвонила родителям.

Подсудимый вновь разбил окно. Во двор вышел сожитель потерпевшей с кочергой. Он попытался ударить мужчину, но поскользнулся, и кочерга упала в снег. Подсудимый дважды ударил ножом в спину потерпевшего. 

Подсудимый в судебном заседании вину по факту угрозы убийством бывшей супруги признал полностью, а по факту покушения на убийство ее сожителя вину не признал, указывая, что он не желал ему смерти.

Мужчину приговорили к 6 годам колонии строого режима.

С подсудимого взысканы 24534 рубля.

Приговор не вступил в законную силу.

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Комментарии

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кир
2019-03-29 13:08:51
Одного непутевого заменила на другого, который кочергу в руках не держал. Бабы дуры. :)
Изя
2019-03-29 13:01:20
Какой народ в Карелии интересный . Как тут туризму не развиваться с такими " прекрасными " людьми . Только Столицу читай побольше и приезжай . :)
Гость
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