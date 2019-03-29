Житель Карелии из ревности воткнул нож в спину конкурента

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В Пудожском районном суде рассказали, что мужчины ночью утроили разборки.
Пьяный мужчина из ревности пришел ночью к дому бывшей супруги: разбил комком снега стекло, стал угрожать ножом. Потерпевшая восприняла угрозы реально, забежала в дом и позвонила родителям.
Подсудимый вновь разбил окно. Во двор вышел сожитель потерпевшей с кочергой. Он попытался ударить мужчину, но поскользнулся, и кочерга упала в снег. Подсудимый дважды ударил ножом в спину потерпевшего.
Подсудимый в судебном заседании вину по факту угрозы убийством бывшей супруги признал полностью, а по факту покушения на убийство ее сожителя вину не признал, указывая, что он не желал ему смерти.
Мужчину приговорили к 6 годам колонии строого режима.
С подсудимого взысканы 24534 рубля.
Приговор не вступил в законную силу.
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