Житель Карелии из ревности воткнул нож в спину конкурента

В Пудожском районном суде рассказали, что мужчины ночью утроили разборки.

Пьяный мужчина из ревности пришел ночью к дому бывшей супруги: разбил комком снега стекло, стал угрожать ножом. Потерпевшая восприняла угрозы реально, забежала в дом и позвонила родителям.

Подсудимый вновь разбил окно. Во двор вышел сожитель потерпевшей с кочергой. Он попытался ударить мужчину, но поскользнулся, и кочерга упала в снег. Подсудимый дважды ударил ножом в спину потерпевшего.

Подсудимый в судебном заседании вину по факту угрозы убийством бывшей супруги признал полностью, а по факту покушения на убийство ее сожителя вину не признал, указывая, что он не желал ему смерти.

Мужчину приговорили к 6 годам колонии строого режима.

С подсудимого взысканы 24534 рубля.



Приговор не вступил в законную силу.