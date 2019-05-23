Житель Карелии избил незнакомца ради телефона

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Мужчина напал на жителя Медвежьегорска и украл у него телефон, сообщили в МВД Карелии.
В полицию Медвежьегорского района с заявлением о хищении мобильного телефона обратился 46-летний горожанин. Он пояснил, что накануне отдыхал в большой компании малознакомых граждан. С одним из них у него завязался конфликт.
Незнакомец несколько раз ударил заявителя кулаком, отобрал телефон, после чего скрылся. В разговоре с полицейскими потерпевший пояснил, что не запомнил внешность обидчика.
Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, ранее судимого 27-летнего местного жителя. Похищенный гаджет он не собирался продавать, а пользовался сам.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
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