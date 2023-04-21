Житель Карелии изрезал ножом своего знакомого

В Пудоже 31-летнего мужчину обвинили в покушении на убийство.

Следователи Медвежьегорска завершили расследование уголовного дела по обвинению 31-летнего местного жителя в покушении на убийство, сообщили 4 июля в Следственном комитете Карелии.

Сотрудники установили, что 1 июня 2023 года соседи по общежитию в Пудоже распивали алкоголь. Позже к ним присоединился 49-летний товарищ, который поссорился с одним из проживающих в общежитии, после чего обвиняемый несколько раз ударил мужчину ножом в грудь.

Потерпевшего быстро госпитализировали и оказали медицинскую помощь, благодаря чему он остался жив. Обвиняемый сознался в преступлении и при проверке показаний на месте подтвердил случившееся.

Специалисты осмотрели место происшествия, назначили необходимые судебные экспертизы и допросили свидетелей. Доказательств оказалось достаточно, чтобы передать дело в суд для дальнейшего рассмотрения.