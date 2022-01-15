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Житель Карелии изрезал ножом женщину за отказ жить с ним

Новости. Криминал
09:16, 16 Января 2022
фото: © pixabay.com

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В Петрозаводске арестован мужчина, обвиняемый в покушении на убийство женщины, сообщил в Следкоме Карелии.

По версии следствия, ночью 14 января вблизи жилого дома по улице Лососинское шоссе в Петрозаводске между 58-летним жителем Беломорска и 42-летней женщиной произошел конфликт из-за ее отказа проживать с ним. В результате нетрезвый мужчина нанес женщине множественные ножевые ранения.

Потерпевшей удалось выжить благодаря экстренной госпитализации и получению квалифицированной медицинской помощи.

Известно, что обвиняемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Совершенное преступление заранее спланировал, заблаговременно приобрел нож.

В настоящее время следователями проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств. 15 января по ходатайству следователя Петрозаводским городским судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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