Житель Карелии, изрубивший собаку топором, отделался штрафом

Мировой суд Пряжинского района рассмотрел дело о жестоком обращении с животным по кличке Микки.

Мировой судья Пряжинского района рассмотрел уголовное дело в отношении 33-летнего жителя села Ведлозеро.



Как пояснил на допросе подсудимый, вечером 20 июня он был в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения и все помнит частично. Возможно его разозлил скулеж собаки, которая хотела гулять.



Он взял топор-колун, вывел собаку из вольера, нанес обухом два или три удара. Собака завизжала, потом затихла. Злоумышленник решил, что она умерла и отнес ее в кусты.



Суд оштрафовал мужчину на 30 тысяч рублей. Мера пресечения в виде подписки о невыезде остается прежней до вступления приговора в законную силу.



Виновный в суде добровольно отказался от собаки, притязаний на нее не имеет. Микки суд оставил у свидетеля преступления, которая отвезла собаку к ветеринару и позже выходила.



Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован, рассказали в объединенной пресс-службе судов Карелии.