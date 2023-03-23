Житель Карелии кинул в беременную жену телефон с кружкой и попал под суд

Об инциденте в Прионежском районе сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Прионежского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 33-летнего местного жителя, обвиняемого в причинении побоев.

В июле 2022 года мужчина поссорился со своей беременной женой и бросил в нее мобильный телефон и керамическую кружку. С травмами головы женщина обратилась к медикам, а затем и в полицию.

Положение жителя Прионежья усугубляется тем, что он уже был судим за аналогичное преступление. В этот раз суд отправил его на обязательные сроком 250 часов. Наказание он будет отбывать под контролем уголовно-исполнительной инспекции.