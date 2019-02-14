Житель Карелии ко Дню влюбленных обокрал свою бывшую сожительницу

В Пудоже мужчина украл бензопилу у бывшей возлюбленной, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции по Пудожскому району обратилась 51-летняя горожанка. Из её хозяйственной постройки во дворе дома была похищена бензопила.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий участковый уполномоченный полиции установил подозреваемого. Им оказался 36-летний ранее судимый бывший сожитель потерпевшей.

По версии следствия, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вспомнил об экс-половинке, молотком сломал навесной замок на ее хозпостройке и похитил пилу.

Впоследствии он продал её за 2 тысячи рублей, а деньги потратил на спиртные напитки.

Возбуждено уголовное дело о краже с незаконным проникновением.