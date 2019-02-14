Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Криминал
09:36, 14 Февраля 2019
фото: clipart-library.com

Житель Карелии ко Дню влюбленных обокрал свою бывшую сожительницу

Загрузка...

В Пудоже мужчина украл бензопилу у бывшей возлюбленной, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции по Пудожскому району обратилась 51-летняя горожанка. Из её хозяйственной постройки во дворе дома была похищена бензопила.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий участковый уполномоченный полиции установил подозреваемого. Им оказался 36-летний ранее судимый бывший сожитель потерпевшей.

По версии следствия, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вспомнил об экс-половинке, молотком сломал навесной замок на ее хозпостройке и похитил пилу.

Впоследствии он продал её за 2 тысячи рублей, а деньги потратил на спиртные напитки.

Возбуждено уголовное дело о краже с незаконным проникновением.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Ванёк
2019-02-14 09:52:42
Вот , что делает окаянная любовь с человеком .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.02.2019, 14:08
Священник Петунов не вылезает из ШИЗО
08.02.2019, 21:30
Блондинка устроила стриптиз на шоу "Comedy Баттл" с Павлом Волей
13.02.2019, 13:57
ВИДЕО: Охранник БСМП выкинул госпитализированного на улицу, заявил очевидец
11.02.2019, 16:45
Влюбленная пара разгромила номер отеля в Петрозаводске
08.02.2019, 14:38
Священника Петунова за злостные нарушения хотят перевести из поселения в колонию общего режима
09.02.2019, 09:28
ФОТО: В Петрозаводске упавший с крыши снег разбил иномарку

Аналитика

Сегодня 10:33
Обществоведение
Галикеев боится за свою жизнь
Бывший начальник управления Госавтодорнадзора по Карелии Рафаил Галикеев рассказал в суде про галстук, Саакашвили и западных империалистов.
Взятки по молодости лет 7
12.02.2019 13:57
Много удовольствия, мало пользы 16
12.02.2019 09:50
Депутаты Госдумы от валежника перешли к грибам 9
11.02.2019 11:36
"Мы все понимаем, что в стране не всё хорошо" 6
11.02.2019 11:20
Вся аналитика

Чтиво

12.02.2019 12:09
Частная жизнь
"Я хочу жить" 3
В Петрозаводске 45-летняя женщина-инвалид, прикованная к коляске, пытается сама заработать на сиделку, чтобы не оказаться в доме-интернате.
Священник Петунов не вылезает из ШИЗО 6
08.02.2019 14:08
Виталий Красулин: "Не нужно везде и всюду искать политику" 9
06.02.2019 14:45
На старт! Внимание! Марш!
04.02.2019 09:31
архив чтиво

Медиа

Мастера приступили к созданию скульптур на набережной Петрозаводска
13.02.2019 15:24
все фото и видео

Опрос

Должны ли самовыдвиженцы участвовать в выборах главы Карелии?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»