Житель Карелии ко Дню влюбленных обокрал свою бывшую сожительницу

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В Пудоже мужчина украл бензопилу у бывшей возлюбленной, сообщили в МВД Карелии.
В дежурную часть полиции по Пудожскому району обратилась 51-летняя горожанка. Из её хозяйственной постройки во дворе дома была похищена бензопила.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий участковый уполномоченный полиции установил подозреваемого. Им оказался 36-летний ранее судимый бывший сожитель потерпевшей.
По версии следствия, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вспомнил об экс-половинке, молотком сломал навесной замок на ее хозпостройке и похитил пилу.
Впоследствии он продал её за 2 тысячи рублей, а деньги потратил на спиртные напитки.
Возбуждено уголовное дело о краже с незаконным проникновением.
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