Житель Карелии лишил почки прохожего и теперь заплатит за это полмиллиона рублей

Житель поселка Ледмозеро Муезерского района заплатит за лечение мужчины, которого он жестоко избил на улице, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил мужчину на улице в поселке Ледмозеро. Он нанес потерпевшему не менее трех ударов ногами по туловищу и не менее одного удара кулаком в область головы. Мужчина получил закрытую тупую травму груди с множественными переломи ребер справа, надрывом ткани правого легкого и закрытую тупую травму живота. В результате потерпевшему была проведена ампутация почки.

Территориальный фонд медицинского страхования возместил медучреждениям, оказывающим помощь мужчине, расходы, связанные с его лечением. Общая сумма составила более 500 тысяч рублей.

Прокуратура Муезерского района обратилась в суд с требованием взыскать в пользу Фонда с мужчины затраты на лечение потерпевшего. Ранее он был признан приновным в умышленном причинении тяжкого вредя здоровью, опасного для жизни человека.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

Решение суда не вступило в законную силу.

Ранее жительнице Карелии пришлось заплатить за лечение недобитого мужа.