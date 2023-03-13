Житель Карелии лишил шуруповерта 73-летнюю знакомую

Сегежские полицейские расследуют уголовное дело о бытовой краже.
Правоохранительные органы Сегежи подозревают 41-летнего горожанина в краже. По версии полиции, в марте он пришел в гости к 73-летней знакомой и незаметно вынес из ее квартиры шуруповерт.
Краденое он продал. Сейчас полицейские установили причастность мужчины к ряду аналогичных краж, ведется следствие.
Кроме того, в полицию Петрозаводска поступило заявление от 48-летнего жителя города, у которого пропал мобильный телефон. Накануне мужчина выпивал с гостями. Хозяин заснул и не заметил, как все разошлись.
Сотрудники уголовного розыска проверили всех участников застолья и установили, что к краже причастен ранее судимый 52-летний петрозаводчанин.
Он признался, что телефон продал за бесценок. Покупателя нашли, теоефлн изъяли. Возбуждено и расследуется уголовное дело, рассказали в МВД Карелии.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание