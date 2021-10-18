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Житель Карелии лишил свою соседку двухколесного друга

Новости. Криминал
13:36, 18 Октября 2021
фото: © «Столица на Онего»

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Рецидивист в Кондопожском районе угнал и пропил велосипед своей соседки по подъезду, сообщили в МВД Карелии.

В начале октября в полицию Кондопоги с заявлением о краже велосипеда стоимостью 10 тысяч рублей обратилась 46-летняя горожанка. Заявительница рассказала, что велосипед хранился на лестничной клетке в подъезде многоквартирного дома.

Полицейские нашли подозреваемого — 41-летнего ранее судимого жителя того же дома, что и потерпевшая. Он, воспользовавшись отсутствием свидетелей, угнал велосипед из подъезда, а впоследствии продал его, потратив деньги на алкоголь.

Уголовное дело было возбуждено по статье «кража». Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

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Комментарии

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Бабенка
2021-10-18 13:40:13
Санитар города. Повадились подьезды захламлять.
Беня
2021-10-18 14:04:34
Бабенка, если обчественный транспорт работает через $опу, то шо еще остается, граждане решают транспортную проблему у кого на сколько хватает бабла .
Кир
2021-10-18 13:57:52
Бабенка, так точно. Их бывших не бывает, а санитары везде нужны. :)
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