Житель Карелии лишил свою соседку двухколесного друга

Рецидивист в Кондопожском районе угнал и пропил велосипед своей соседки по подъезду, сообщили в МВД Карелии.

В начале октября в полицию Кондопоги с заявлением о краже велосипеда стоимостью 10 тысяч рублей обратилась 46-летняя горожанка. Заявительница рассказала, что велосипед хранился на лестничной клетке в подъезде многоквартирного дома.

Полицейские нашли подозреваемого — 41-летнего ранее судимого жителя того же дома, что и потерпевшая. Он, воспользовавшись отсутствием свидетелей, угнал велосипед из подъезда, а впоследствии продал его, потратив деньги на алкоголь.

Уголовное дело было возбуждено по статье «кража». Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.