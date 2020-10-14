Попытка жителя Карелии заработать на биржевой игре закончилась крахом

Житель Беломорского района потерял 93 тысячи рублей на инвестировании денег на бирже, сообщили в МВД по Карелии.

В полицию Беломорского района обратился местный житель, который просил привлечь к ответственности злоумышленника, лишившего его денег.



Началась эта история с желания 23-летнего беломорчанина подзаработать. В популярном мессенджере он нашел интересный вариант. Некий пользователь по имени Алексей предлагал услуги по инвестированию денег на бирже. Житель Карелии не вдавался в подробности, но ему понравилось, что многие хвалили "Алексея". Во всяком случае, именно такие отзывы ему выслал сам помощник получения доходов.



Минимальный депозит в 35 тысяч рублей вскоре был переведен. И радость не заставила себя ждать – беломорчанину сообщили, что его вклад принес более 8 тысяч долларов выигрыша. Правда, чтобы вывести эти средства, следовало заплатить, затем еще. В итоге, переписка зашла в тупик. На отчаянные просьбы "верните деньги" приходили лишь требования новых переводов. Лишившись более 93 тысяч рублей, горожанин обратился в полицию.

В настоящее время проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.



Примечательно, что в сети размещены отзывы других обманутых пользователей, которые описывают те же обстоятельства неудачного сотрудничества с трейдером, незначительно видоизменяющем свое имя.