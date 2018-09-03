Житель Карелии лишился крупной суммы, приняв незнакомца за родственника

В Кондопожском районе 63-летний мужчина перечислил мошенникам 90 тысяч рублей.

Как рассказали в карельском МВД, накануне вечером в кондопожскую полицию поступило заявление от 63-летнего жителя одного из населенных пунктов района. Как оказалось, пенсионеру позвонил неизвестный и сообщил, что его родственник совершил ДТП и будет привлечен к уголовной ответственности.

"Пенсионеру даже разрешили поговорить с нарушителем, который умолял помочь", - отметили в министерстве.

Для "решения" вопроса жителю Карелии предложили перевести на незнакомый счет 90 тысяч рублей, что он в итоге и сделал.

"Только после он созвонился с тем самым родственником и понял, что был обманут", - констатировали в МВД.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Мошенничество".