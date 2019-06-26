Житель Карелии лишился сбережений, решив помочь знакомой

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Женщина украла у сегежанина отложенные на ремонт 75 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.
В отдел полиции по Сегежскому району поступило заявление о краже крупной суммы денежных средств. В ходе общения с полицейским заявитель сообщил, что у него похищено 75 тысяч рублей. Эти деньги мужчина отложил на ремонт.
Он предположил, что к исчезновению денег причастна его знакомая, которая заходила одолжить 5 тысяч рублей на продукты. Хозяин не отказал: достал из копилки купюру и передал ей. А на следующее утро обнаружил пропажу.
Сотрудники полиции установили местонахождение указанной женщины – 30-летней местной жительницы. Она сообщила, что забрала деньги, когда хозяин отвлекся.
Возбуждено уголовное дело.
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