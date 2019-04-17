Житель Карелии лишился свободы, ударив полицейского головой

Мужчину отправят на 3 года в колонию за оскорбление и применение насилия в отношении полицейского, сообщили в следкоме Карелии.

В сентябре пьяный 30-летний мужчина в помещении здания Мирового суда Калевальского района публично оскорбил сотрудника полиции, высказал угрозу применения насилия, после чего нанес удар головой в лицо сотрудника.

Приговором суда жителю поселка Калевала, ранее неоднократно судимому, назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.