Житель Карелии, лишивший земляка пилы, рискует потерять свободу

В Лоухском районе местный житель украл у односельчанина бензопилу и продал ее, потратив деньги на себя, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Лоухского района обратился 67-летний местный житель. Он сообщил, что неизвестные проникли в расположенную на территории посёлка хозяйственную постройку и похитили бензопилу. Причинённый материальный ущерб составил 3,9 тыс. рублей. Предположений, кто мог совершить имущественное преступление, у мужчины не имелось.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастен 37-летний знакомый потерпевшего. По версии следствия, сельчанин незаконно завладел чужим инструментом и в дальнейшем продал его, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды.

Подозреваемый дал признательные показания. Полицейские установили место сбыта и изъяли похищенное.

По признакам состава преступления возбуждено и расследуется уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.