Житель Карелии молотком и ножом забил племянника насмерть

В суд Пряжинского района направлено уголовное дело о жестоком убийстве местного жителя, сообщает прокуратура Карелии.

По версии следствия, накануне 8 марта после совместного употребления спиртных напитков между дядей и племянником завязалась ссора, в которой обвиняемый несколько раз ударил ножом и молотком родственника. От полученных травм потерпевший скончался.

За совершение прступления законодательством предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Уголовное дело направлено в Пряжинский районный суд для рассмотрения по существу.