Житель Карелии на глазах у продавца украл ящик пива

В Кондопоге задержали пьяного подозреваемого в краже - несколько бутылок мужчина успел выпить.

В полицию Кондопожского района поступило сообщение от продавца круглосуточного магазина. На его глазах один из посетителей украл товар и убежал.

Как выяснилось, утром в магазин зашел незнакомец. Он отвлек продавца, и когда работник отвернулся, похитил сувенирный ящик с пивной продукцией.

Прибывшие на место сотрудники уголовного розыска изъяли видеозапись, которая помогла установить личность подозреваемого. К преступлению оказался причастен 32-летний житель Кондопоги.

Его быстро разыскали, но так как злоумышленник был пьян, его доставили в специальное помещение для задержанных. Мужчина признался, что несколько бутылок пива успел выпить, а ящик выбросил за ненадобностью.

Устанавливается сумма ущерба, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.