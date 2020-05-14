Житель Карелии на грузовике украл контейнеры с чужого участка

В полицию Олонецкого района поступило заявление местного жителя, сообщили в МВД Карелии.

С садового участка мужчины исчезли три металлических контейнера, которые в течение недели оставались без присмотра. Ущерб составил 40 тысяч рублей.

Оперативники установили, что к краже причастен 44-летний житель Олонца. Злоумышленник вывез контейнеры, используя грузовик с краном. Мужчина хотел заработать – сдать краденое на металлолом. Но не успел.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее трое жителей Карелии разобрали котельную на металлолом.