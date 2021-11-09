Житель Карелии на машине с заглушенным двигателем переехал своих друзей и отправился спать

Пьянка на севере Карелии закончилась нелепой аварией: двое участников оказались в больнице, еще один — на скамье подсудимых.

Как сообщили в МВД Карелии, в Костомукше окончено расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Мужчина обвиняется в нарушении ПДД, повлекшего тяжкий вред здоровью.

Летом в полицию поступило сообщение из больницы, куда поступили двое мужчин с травмами позвоночника и ног. Пациенты рассказали, что пострадали в нелепой аварии.

Оба пострадавших за пределами города распивали спиртное с 58-летним владельцем автомобиля. Затем приятели решили покататься на машине, но аккумулятор оказался разряжен. Тогда собутыльники решили завести двигатель, толкая машину — автовладелец сел за руль, а его приятели прицепили к машине спереди трос и начали тянуть.

В результате водитель не справился с управлением и наехал на своих друзей. Выйдя из машины, он увидел, что один из них лежит на земле, второй — смог подняться, но хромает. Пока прохожие оказывали первую помощь пострадавшим, хозяин машины отправился спать.

Полученные мужчинами травмы впоследствии были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Обвиняемый дал признательные показания и сотрудничал со следствием. Теперь его судьбу решит суд. Фигурант уголовного дела рискует лишиться свободы на срок от 3 до 7 лет.