Житель Карелии набрал кредитов и умер

Банк обратился в суд с иском о взыскании кредитной задолженности, сообщили на сайте Пудожского районного суда.

Установлено, что житель Карелии оформил кредит и накопил долг. Не успев погасить задолженность, заемщик умер.



Суд установил, что у должника не было наследников, имущества, денег на счетах, а также пенсионных накоплений.



Суд пришел к выводу, что вернуть долг невозможно, и отказал банку в иске.



Решение не вступило в законную силу.

Ранее жителю Карелии пришлось оплатить долг, чтобы продать квартиру.