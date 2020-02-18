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Житель Карелии набрал кредитов и умер

Новости. Общество
08:40, 19 Февраля 2020
фото: © Донат Сорокин/ТАСС
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Банк обратился в суд с иском о взыскании кредитной задолженности, сообщили на сайте Пудожского районного суда.

Установлено, что житель Карелии оформил кредит и накопил долг. Не успев погасить задолженность, заемщик умер.

Суд установил, что у должника не было наследников, имущества, денег на счетах, а также пенсионных накоплений.

Суд пришел к выводу, что вернуть долг невозможно, и отказал банку в иске.

Решение не вступило в законную силу.

Ранее жителю Карелии пришлось оплатить долг, чтобы продать квартиру.

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Комментарии

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михаил топтыгин
2020-02-19 08:52:51
В этой стране только так и можно пожить напоследок.
Гость
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