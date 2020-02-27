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Житель Карелии с ружьем набросился на электромонтеров

Новости. Криминал
07:15, 28 Февраля 2020
фото: © gettyimages
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Местного жителя осудили за угрозу убить бригаду электромонтеров, проводивших работы в одном из дачных кооперативов, сообщили на сайте Прионежского районного суда.

В ноябре 2019 года пьяный мужчина после словесного конфликта с электромонтерами, которые пытались выяснить причину отключения света в его доме, решил запугать рабочих: вставил две гильзы от патронов в ствол ружья и направил оружие в их сторону.

Выяснилось, что местный житель незаконно хранил ружье, которое нашел в лесу. Найденный обрез винтовки он планировал доработать и использовать для охоты.  

Суд назначил мужчине условный срок.

Ранее другой житель Карелии получил штраф за угрозу убить полицейского.

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Комментарии

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кир
2020-02-28 08:43:59
Нашёл ружьё в лесу - отмазка. Наши люди в лесу ружья не находят.
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