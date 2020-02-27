Житель Карелии с ружьем набросился на электромонтеров

Местного жителя осудили за угрозу убить бригаду электромонтеров, проводивших работы в одном из дачных кооперативов, сообщили на сайте Прионежского районного суда.

В ноябре 2019 года пьяный мужчина после словесного конфликта с электромонтерами, которые пытались выяснить причину отключения света в его доме, решил запугать рабочих: вставил две гильзы от патронов в ствол ружья и направил оружие в их сторону.



Выяснилось, что местный житель незаконно хранил ружье, которое нашел в лесу. Найденный обрез винтовки он планировал доработать и использовать для охоты.



Суд назначил мужчине условный срок.

Ранее другой житель Карелии получил штраф за угрозу убить полицейского.