Житель Карелии получил штраф за угрозу убить полицейского

В Сегеже 32-летнему мужчине назначен штраф за угрозу убийством, причинением вреда здоровью в отношении сотрудника полиции, сообщает Следком Карелии.

Следствием и судом установлено, что обвиняемый, используя мобильный телефон с доступом в Интернет, через социальную сеть вступил в диалог с сотрудником полиции. Мужчина разметил в адрес подчиненной полицейского угрозы убийства, в связи с производством предварительного расследования.

Учитывая, что обвиняемый впервые совершил преступление, относящееся к категории небольшой тяжести, признал свою вину, принял меры к заглаживанию причиненного потерпевшей вреда, следователем было направлено в суд ходатайство о прекращении уголовного дела (уголовного преследования). К угрожавшему убийством полицейскому мужчине просили применить иную меру уголовно-правового характера - судебный штраф. В результате судом уголовное дело прекращено, мужчина оштрафован на 5 тысяч рублей.

Ранее был осужден житель Пудожского района, угрожавший убить соседа из своего ружья.