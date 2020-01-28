Жителя Карелии, запугавшего соседа ружьем, осудили

Мужчину наказали за хранение и ношение огнестрельного оружия, угрозу убийством, сообщили на сайте Пудожского районного суда.

Установлено, что житель поселка Колово Пудожского района незаконно хранил самодельный обрез ружья. Также, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина поругался с соседом и грозился убить, наведя на него оружие.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год. Мужчине нельзя будет менять место жительства без согласия специализированного государственного органа.

Ранее другой мужчина в Сегежском районе грозился убить следователя.