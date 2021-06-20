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Житель Карелии накатал себе уголовное дело

Новости. Происшествия
08:20, 21 Июня 2021
фото: паблик полиции Беломорска

В Беломорске остановили водителя в состоянии алкогольного опьянения, который ранее привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение, сообщили в полиции Беломорска.

Так, 20 июня около 13.30 у дома №24 по ул. Портовое шоссе в Беломорске сотрудники ГИБДД для проверки документов остановили 27-летнего местного жителя, который управлял автомобилем Toyota Camry. В ходе беседы с водителем у него были установлены признаки опьянения.

Результат медицинского освидетельствования подтвердил состояние опьянения водителя.

При проверке по федеральным учетам установлено, что ранее мужчина привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом виде. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщается в паблике «Полиция Беломорска».

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