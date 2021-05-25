Ранее судимый житель Карелии в пьяном угаре воткнул нож в шею земляка

В Олонце 45-летний рецидивист ударил местного жителя ножом в шею, сообщили в МВД Карелии.

Полиция Олонецкого района расследует уголовное дело по статье «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением оружия». Его фигурант — ранее судимый 45-летний олончанин. Обстоятельства установили сотрудники уголовного розыска.

Февральским вечером мужчина находился в гостях и выпивал. Покинув застолье, он встретил в подъезде 27-летнего местного жителя, к которому имел претензии.

По версии дознавателей, рецидивист ударил земляка ножом в шею. Расследование уголовного дела продолжается.