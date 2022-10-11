Житель Карелии нашел и отобрал у рецидивистки украденный велосипед

На севере Карелии полицейские разобрались в непростом деле, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Костомукши поступило заявление от 31-летнего местного жителя, оставшегося без велосипеда стоимостью 8 тысяч рублей.

В полиции мужчина рассказал, что нашел транспорт самостоятельно, забрав на улице велосипед у незнакомой женщины. Та возражать не стала, объяснив, что приобрела его с рук.

Полицейские выяснили личность незнакомки, и оказалась, что велосипед украла она сама. Ранее 28-летняя подозреваемая несколько раз привлекалась к ответственности за аналогичные преступления.

По статье «кража» было возбуждено уголовное дело. Женщина была отпущена под подписку о невыезде.