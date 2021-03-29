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Непослушный житель Карелии лишился свободы

Новости. Криминал
18:20, 30 Марта 2021
фото: © "Столица на Онего"
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В Питкярантском районе местному жителю заменили условный срок реальным лишением свободы за то, что не исполнял решение суда, сообщили на сайте Питкярантского суда.

Питкярантский городской суд 26 марта вынес постановление в отношении местного жителя, осужденного этим же судом в мае 2020 года к лишению свободы условно с испытательным сроком на 1 год.

Выяснилось, что осужденный регулярно нарушал общественный порядок, за что привлекался к административной ответственности, а также систематически не исполнял возложенные на него судом обязанности.

При учете данных о личности и поведении осужденного суд пришел к выводу, что мужчина, несмотря на предупреждения об отмене условного осуждения, соответствующих выводов для себя не сделал и на путь исправления не встал.

В результате суд отменил условное наказание и заменил его реальным сроком. Мужчина был взят под стражу и направлен в исправительную колонию строгого режима.

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